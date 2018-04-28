Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

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Сергей Лавров. Фото: ©Flickr/МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в котором обсудил ситуацию в Сирии после ракетных обстрелов США, Великобритании и Франции.

— Российский министр подчеркнул, что незаконные удары 14 апреля по территории САР, нанесённые накануне прибытия в Сирию инспекторов ОЗХО, отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса, — говорится в сообщении МИД РФ.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнёрами для урегулирования сирийского кризиса.

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