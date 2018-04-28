Аэропорт Жуковский восстановит работу после инцидента с Ил-38 в течение часа

Аэропорт Жуковский в течение часа восстановит работу в штатном режиме после экстренной посадки самолёта Ил-38.

— В течение 30 минут — часа работа аэропорта будет восстановлена, — приводит РИА "Новости" слова представителя аэропорта.

Собеседник агентства добавил, что два самолёта из-за инцидента с Ил-38 "ушли на запасной аэродром", а три рейса — в Минск, Худжанд и Душанбе — ждут отправления.

Напомним, сегодня Ил-38 ВМС Индии проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. После срабатывания сигнализации о невыпуске передней стойки шасси воздушное судно наматывало круги над аэропортом, чтобы выработать топливо, после чего совершило аварийную посадку на вспененную полосу.