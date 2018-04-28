Постпред РФ: Всё больше членов ОЗХО убеждаются в "непристойном поведении" США

Всё больше членов Организации о запрещении химического оружия (ОЗХО) делают вывод о непристойном поведении США, Великобритании и Франции. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

— Будучи не в состоянии привести сколько-нибудь серьёзные доводы в опровержение показаний "невольных актёров", хорошо различимых в пресловутом ролике "Белых касок" (о якобы химатаке в Думе), западная "тройка" пустилась "во все тяжкие", лишь бы уйти от ответственности за свои преступные деяния, — отметил Шульгин.

По его словам, всё большее количество государств — участников Конвенции о запрещении химоружия делают вывод о непристойном поведении США, Франции и Великобритании, "упорно продолжающих деструктивную линию в международных делах".

Он добавил, что такая линия поведения лишь отдаляет перспективу политического урегулирования в Сирии.

Как сообщал Лайф, ранее Россия уже обвиняла Британию и заподозрила США в инсценировке химатаки в Сирии. Позднее были найдены участники ролика боевиков о "химатаке", которые рассказали, что никакой химической атаки не было, а за съёмки в постановочном ролике они получили от боевиков продукты.