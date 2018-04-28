МЧС провело более 1,2 тысячи учений в преддверии ЧМ-2018

Спасатели МЧС России провели свыше 1,2 тысячи учений с начала года в рамках подготовки к грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— С начала года проведено более 1205 пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений, разработано и откорректировано свыше 880 планов и карточек пожаротушения, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что только в Москве на объектах спортивной инфраструктуры было проведено 584 профилактических мероприятия, среди которых 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Также было разработано 89 планов по тушению пожаров.

В столице во время проведения ЧМ-2018 будут работать более 6,4 тысячи человек, а также 880 единиц техники.

Напоминаем, матчи мундиаля состоятся с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.