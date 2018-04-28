При обстрелах Дамаска за сутки погибло два человека, пострадало 16

Двое мирных жителей погибли и 16 пострадали в результате обстрела жилых кварталов в Дамаске за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко.

— 27 апреля боевики незаконных вооружённых формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли миномётному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибли двое и ранено 16 мирных жителей, — отметил Евтушенко.

Также, по его словам, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 160 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор — 390 человек, в Восточную Гуту — 115 человек. В регионе продолжается работа по нормализации обстановки, подразделения российской военной полиции патрулируют населённые пункты Восточной Гуты и Восточного Каламуна.