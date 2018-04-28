В сентябре в Москву приедет Сильвестр Сталлоне

В сентябре актёр Сильвестр Сталлоне приедет в Москву, где представит свою автобиографическую постановку "Преодоление". Об этом сообщили в пресс-службе премии "След во вселенной".

— Звезда фильма "Рокки" приедет в Москву в сентябре 2018 года. В рамках своего визита он презентует российской публике в "Крокус сити холле" свою постановку "Преодоление", созданную на основе непростой биографии Сталлоне, — сказано в сообщении.

Сталлоне известен благодаря серии фильмов "Рокки" (Rocky), где он исполнил главную роль, а также серии картин "Рэмбо" и "Неудержимые".