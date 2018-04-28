Билл Гейтс пожертвует $12 млн, чтобы спасти людей от гриппа

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Билл Гейтс пожертвует $12 млн, чтобы спасти людей от гриппа

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Билл Гейтс. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что пожертвует 12 млн долларов на разработку универсальной вакцины против гриппа, сообщает The Hill. Миллиардер объявил о создании исследовательского фонда, выступая на ежегодном собрании Медицинского общества в Массачусетсе.

— Сегодня мы запускаем 12-миллионный проект в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить развитие универсальной вакцины от гриппа. Цель — побудить смелое мышление лучших учёных мира во всех дисциплинах, включая новые области, — заявил Гейтс.

В своём выступлении он предупредил о возможности пандемии, заявив, что мир не добился значительного прогресса в подготовке к ней, особенно в бедных странах.

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