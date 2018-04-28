У бразильской чемпионки по волейболу украли медали

У бразильской олимпийской чемпионки мира по волейболу Аденизии Феррейры да Силвы украли медали. О пробравшемся в её дом воре и похищенных им ценностях спортсменка сообщила в своём "инстаграме".

— Этот человек вошёл в мой дом в районе Вила-Мадалена, вынес мой компьютер, игровую приставку, украшения, часы и, что хуже всего, медали, ради которых я столько работала. Слава Богу, мы в порядке, только чувствуем себя бессильными, — написала она.

Атлетка призвала своих подписчиков связаться с ней в случае, если кто-либо имеет сведения о злоумышленнике.