Британца лишили прав за поездку с автопилотом на пассажирском сиденье Tesla

В Великобритании у водителя, который включил на своём автомобиле Tesla S 60 автопилот и пересел на пассажирское сиденье, забрали водительское удостоверение на полтора года, сообщает Daily Mail.

39-летний Бхавеш Патель понадеялся на электронику своего автомобиля стоимостью в 70 тысяч фунтов, заложил руки за голову и расслаблялся, когда машина ехала со скоростью около 65 км/ч по переполненному британскому шоссе M1. Поведение мужчины не понравилось другим участникам движения, они сняли Пателя на видео и передали запись полиции.

После суда водитель признал себя виновным в опасном вождении, назвал своё поведение глупым, но сказал, что поступил так только потому, что у него потрясающий автомобиль.

— Этот случай должен служить примером для всех водителей, имеющих доступ к функции автопилота... Ведь автопилот не может заменить компетентного водителя на своём месте, — прокомментировал решение суда следователь по этому делу Кирк Кальдикутт.

Помимо лишения водительского удостоверения Пателя также приговорили к сотне часов общественных работ, 10-дневной реабилитации и штрафу в 1800 фунтов стерлингов за расходы прокуратуры.