В Госдепе призвали ввести новые санкции против ракетной программы Ирана

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В Госдепе призвали ввести новые санкции против ракетной программы Ирана

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Иранская ракетная программа несёт "угрозу мировой безопасности". Соответствующую позицию озвучил старший советник госсекретаря США Брайан Хук, призвав страны ЕС ввести ограничительные меры против лиц и организаций, задействованных в разработке данной программы.

— Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении любых физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, — заявил он.

Ранее Иран пригрозил США возобновлением ядерной программы в случае, если США выйдут из Соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут режим санкций.

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