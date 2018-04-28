В Госдепе призвали ввести новые санкции против ракетной программы Ирана

Иранская ракетная программа несёт "угрозу мировой безопасности". Соответствующую позицию озвучил старший советник госсекретаря США Брайан Хук, призвав страны ЕС ввести ограничительные меры против лиц и организаций, задействованных в разработке данной программы.

— Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении любых физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, — заявил он.

Ранее Иран пригрозил США возобновлением ядерной программы в случае, если США выйдут из Соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут режим санкций.