В США женщину арестовали за кражу бабочки

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В США женщину арестовали за кражу бабочки

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Полиция Огайо арестовала женщину, которая пыталась украсть бабочку из оранжереи, сообщает Buzz Feed. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что женщина озирается, прежде чем покинуть оранжерею, однако на её пути возникает сотрудница, которая пытается задержать нарушительницу.

Инцидент произошёл 15 апреля, а задержали 36-летнюю Джейми Ревис 27 апреля, ей предъявлены обвинения. Отмечается, что она пыталась украсть синюю бабочку морфо — представительницу одного из крупнейших видов этих насекомых. Сама женщина вину не признаёт.

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