В США женщину арестовали за кражу бабочки

Полиция Огайо арестовала женщину, которая пыталась украсть бабочку из оранжереи, сообщает Buzz Feed. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что женщина озирается, прежде чем покинуть оранжерею, однако на её пути возникает сотрудница, которая пытается задержать нарушительницу.

SURVEILLANCE VIDEO:



Someone stole a rare butterfly from Cincinnati’s Krohn Conservatory, police say https://t.co/A1Immc8fNa pic.twitter.com/wlXjcHFPpV — WLWT.com (@WLWT) 18 апреля 2018 г.

Инцидент произошёл 15 апреля, а задержали 36-летнюю Джейми Ревис 27 апреля, ей предъявлены обвинения. Отмечается, что она пыталась украсть синюю бабочку морфо — представительницу одного из крупнейших видов этих насекомых. Сама женщина вину не признаёт.