ЛНР: Киев замалчивает угрозу взрыва на хранилище аммиака

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики предупредило об угрозе взрыва на аммиакохранилище, которое находится на подконтрольной Киеву территории.

— По заявлению в СМИ руководителя "Луганского энергетического объединения" Владимира Грицай, 27 апреля 2018 года из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО "Азот" и прекращён процесс его охлаждения, что может привести к взрыву, — сказано в сообщении ведомства.

В связи с возникшей ситуацией состоялось экстренное заседание совместной инспекции по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. На этой встрече была выражена озабоченность в связи с возникшей угрозой.

Сообщается, что последствия в случае взрыва или пожара на аммиакохранилище будут "непредсказуемы".

Как отметили власти ЛНР, СМИ Украины замалчивают возникшую угрозу, а власти страны не предпринимают необходимых мер её по предотвращению.