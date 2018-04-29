На Гавайях вторую неделю эффектно извергается вулкан — видео

Гавайский вулкан Килауэа считается одним из самых активных вулканов в мире, но в последние недели его активность особенно велика. Обсерватория Геологической службы США (USGS) сообщает, что озеро лавы с наивысшей точки вулкана за последние дни переполняло кратер и проливалось множество раз.

— Нынешний выброс считается самым длинным и самым объёмным для вулкана Килауэа за последние 500 лет... Лавовые фонтаны и потоки глубоко изменили ландшафт и неоднократно бросали вызов местным жителям, — сообщает обсерватория.

Stunning timelapse shows lava repeatedly overflowing into the Halema‘uma‘u crater at the summit of the Mount Kilauea volcano in Hawaii. https://t.co/LAyjJVZBEb pic.twitter.com/npbLqwfr9U — ABC News (@ABC) 28 апреля 2018 г.

Последний выброс покрыл свежей лавой площадь около 36 гектаров. Область вокруг кратера остаётся закрытой для посещений из-за опасности выбросов диоксида серы и неожиданных утечек и взрывов.

Высота Килауэа — 1247 метров над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана, поэтому его абсолютная высота равняется около 6800 метров. Возраст вулкана составляет от 300 000 до 600 000 лет, последние 100 000 лет он возвышается над уровнем моря. В настоящее время Килауэа является самым активным из пяти вулканов, которые вместе образуют главный остров Гавайев.