Дзюдоисты РФ спустя три года снова стали сильнейшими в Европе

Сборная России по дзюдо спустя три года снова стала первой в неофициальном общекомандном зачёте на чемпионате Европы, который состоялся в Тель-Авиве. Российские спортсмены завоевали четыре золота, одно серебро и три бронзы.

На счету мужской сборной две золотые медали — у Михаила Игольникова (до 90 кг) и Ислама Яшуева (до 60 кг), серебро — у Тамерлана Башаева (свыше 100 кг), бронзу завоевал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов (до 60 кг).

Женская команда завоевала два золота — у бронзового призёра Олимпиады в Рио Натальи Кузютиной (до 52 кг) и Ирины Долговой (до 48 кг), бронза — у Анастасии Конкиной (57 кг).

Второй в общекомандном зачёте на ЧЕ стала команда Франции (3-2-0), третьей — сборная Бельгии (1-1-0).