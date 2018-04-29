Канье Уэст в новой песне: Трамп доказал, что я могу быть президентом

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году доказала ему возможность стать президентом. Такое умозаключение он сделал в строках своей новой песни.

— Обама был послан Небесами, но когда Трамп победил, это доказало, что я могу быть президентом, — поёт Уэст в композиция Ye vs. the People.

Рэпер неоднократно высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа, в частности, называя его своим братом.

Сам Уэст ранее также заявлял о желании побороться за президентское кресло на выборах в 2024 году.