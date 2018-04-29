Госдеп США поприветствовал мирные демонстрации в Армении

США поддерживают усилия, предпринимаемые президентом Армении Арменом Саркисяном, по налаживанию диалога между всеми сторонами в стране, а также приветствуют мирные демонстрации. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

— Соединённые Штаты продолжают внимательно следить за ситуацией в Армении. Как друг Армении мы призываем все стороны добросовестно вести переговоры о формировании нового правительства в соответствии с Конституцией и выработать решение, которое бы отражало интересы всех армян, — говорится в заявлении.

По словам Нойерт, Вашингтон приветствует мирный характер демонстраций и считает, что "силы безопасности и те, кто осуществляет своё право на мирный протест, останутся приверженцами ненасилия в ближайшие дни".