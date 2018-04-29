Севший в Жуковском Ил-38 получил минимум повреждений благодаря экипажу

Самолёт Ил-38 ВМС Индии, совершивший аварийную посадку в аэропорту Жуковский в субботу, 28 апреля, получил минимум повреждений благодаря профессиональным действиям экипажа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

— Это уникальное изделие 1968 года — Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные лётные характеристики. А пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают лётчиков ПАО "Ил", — сказа собеседник агентства.

Также было отмечено, что самолёт получил минимальные повреждения, а "командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды".

Самолёт будет отремонтирован и восстановлен.

Ранее Лайф сообщал, что Ил-38 ВМС Индии проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. На его борту находилось семь человек. После срабатывания сигнализации о невыпуске передней стойки шасси воздушное судно наматывало круги над аэропортом, чтобы выработать топливо, после чего совершило аварийную посадку на вспененную полосу.