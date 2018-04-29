Умер основатель фестиваля Burning Man

В США скончался сооснователь фестиваля Burning Man Ларри Харви. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Харви скончался в госпитале в Сан-Франциско на 71-м году жизни.
В 1986 году он принимал участие в создании фестиваля, позже ставшего всемирно известным.
Фестиваль Burning Man (горящий человек) — ежегодное восьмидневное мероприятие, происходящее в пустыне Блэк-рок. В ходе фестиваля любители со всего мира сооружают масштабные скульптуры, которые позже поджигают. Также мероприятие сопровождается концертами, инсталляциями фотосессиями и т. д.
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