На майские праздники в Москве можно будет парковаться бесплатно

Парковка в столице на майские праздники будет бесплатной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В майские праздники — 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая — парковка в Москве будет бесплатной, — рассказал Ликсутов на заседании президиума в мэрии столицы.

В конце прошлого года городское учреждение "Администратор московского парковочного пространства" отчиталось о том, что после введения в столице платной парковки водители заплатили почти 13 млрд рублей. По заявлениям чиновников, большая часть полученных денег была направлена на благоустройство районов города, в которых расположены парковки. За пять лет в Москве оборудовали 71,7 тысячи парковочных мест.