"Нет потенциала". Пушков рассказал, почему ЕС примет условия торговли США

Сенатор Алексей Пушков считает, что ЕС будет возмущаться, но примет условия торговли, выдвигаемые со стороны США. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.

— США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У неё почти нет потенциала сопротивления США, — написал он.

В конце марта власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая — даты, до наступления которой США и эти страны будут проводить переговоры.