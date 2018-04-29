"Нет потенциала". Пушков рассказал, почему ЕС примет условия торговли США

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"Нет потенциала". Пушков рассказал, почему ЕС примет условия торговли США

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков считает, что ЕС будет возмущаться, но примет условия торговли, выдвигаемые со стороны США. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У неё почти нет потенциала сопротивления США, — написал он.

В конце марта власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая — даты, до наступления которой США и эти страны будут проводить переговоры.

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