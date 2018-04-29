Трамп обсудил с президентом Южной Кореи его историческую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином его встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

— Президент Трамп поблагодарил президента Муна за координацию Республики Корея и США в преддверии встречи (Трампа и Ким Чен Ына. — Прим. Лайфа), а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель, — отмечается в сообщении.

Напомним, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить враждебные действия и отказаться от ядерного оружия. По данным СМИ, объявить об окончании войны стороны могут уже в этом году.