Геологи заявили о необычной активности крупнейшего гейзера в Йеллоустоуне

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Геологи заявили о необычной активности крупнейшего гейзера в Йеллоустоуне

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Фото: © Twitter/Reuters Top News

Геологи отметили необычную активность крупнейший в мире гейзера, расположенного на территории Йеллоустонского национального парка. Об этом сообщает Reuters.

Гейзер Пароход извергал струи горячей воды трижды в течение последних полутора месяцев — 15 марта, 19 апреля и в минувшую пятницу, 27 апреля.

Несмотря на нехарактерную активность гейзера, который до последней серии извержений в последний раз просыпался в 2003 году, это не является поводом для опасений о возможности более опасных процессов, например, извержения вулкана Йеллоустон.

— Йеллоустон не извергался 70 тысяч лет, а гейзеры активны всё время, — подытожил вулканолог Джейк Ловенстерн.

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