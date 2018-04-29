Тбилиси заявил об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России

В Тбилиси заявили об отсутствии конфронтации между народами Грузии и России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы грузинского правительства.

— В условиях, когда Грузию посещает в год до 1,5 млн туристов из РФ, не зафиксирован ни один инцидент по этническому признаку, — отмечается в сообщении, которое распространило Общественное телевидение страны.

Отмечается, что ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявлял об отсутствии между народами двух стран какой-либо конфронтации. При этом он подчёркивал, что нормализация отношений с Москвой возможна "на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Грузии".