Трамп обсудил с премьером Японии денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых они обсудили проблему денуклеаризации КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

— Они подтвердили необходимость того, чтобы КНДР отказалась от оружия массового уничтожения, а также от программы испытаний баллистических ракет, — сказано в сообщении.

В ходе беседы Трамп отметил, что на планирующихся в будущем переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном он постарается убедить главу КНДР отпустить на свободу задержанных японских граждан.

Ранее Лайф сообщал, что 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить враждебные действия и отказаться от ядерного оружия. По данным СМИ, объявить об окончании войны стороны могут уже в этом году.