Австралия выделит $500 млн для защиты Большого барьерного рифа

Учёные выяснили, что из-за потепления морской воды в 2016 году погибло 30% кораллов, расположенных на рифе.

Правительство Австралии выделит полмиллиарда долларов на смягчение последствий климатических изменений на Большом барьерном рифе, сообщает The Guardian.

201 млн долларов США потратят на изменение методов ведения сельского хозяйства и сокращение использования удобрений для улучшения качества воды, 100 млн пойдёт на научные проекты по восстановлению рифов, 58 млн потратят на борьбу с морскими звёздами "терновый венец", поедающими кораллы.

— Риф является национальным достоянием, благодаря ему экономика Австралии получает 6,4 млрд долларов США в год и 64 тысячи рабочих мест, — сообщил премьер-министр страны Малькольм Тернбулл.

Большой барьерный риф является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее Лайф рассказывал, что учёные из Австралийского института морской биологии разработали "солнечный экран" для защиты от солнечного излучения, которое разрушает экосистему рифа.