Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошёл сбой. Это следует из данных сервиса Downdetector, через который пользователи сообщают о возникающих проблемах.

О сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи в Центральной части России и Европе. 44% пользователей испытывают проблемы с соединением, 38% — с отправкой сообщений, а 16% не могут войти в приложение.

Неполадки в работе приложения начались с двух часов ночи по московскому времени.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что сбой в работе связан с "перегревом одной из групп серверов", пообещав устранить причину неисправной работы приложения в течение нескольких часов.