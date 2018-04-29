Трамп: Во всём виноваты прошлые президенты США

Президент США Дональд Трамп обвинил своих предшественников на посту в том, что прочие страны используют США. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

Trump: "I don't blame the heads of these countries for taking advantage of us. I blame past presidents and past leaders of our country." pic.twitter.com/FRqcijymkP — Washington Examiner (@dcexaminer) April 29, 2018

— Знаете что, я не виню председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Японии Синдзо Абэ. Я не виню этих глав государств, что используют нас. Я виню в этом прошлых президентов нашей страны и прошлых лидеров, — сказал он.