Трамп: Во всём виноваты прошлые президенты США

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Трамп: Во всём виноваты прошлые президенты США

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlo Allegri

Президент США Дональд Трамп обвинил своих предшественников на посту в том, что прочие страны используют США. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

— Знаете что, я не виню председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Японии Синдзо Абэ. Я не виню этих глав государств, что используют нас. Я виню в этом прошлых президентов нашей страны и прошлых лидеров, — сказал он.

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