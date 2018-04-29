Сторонники Трампа прервали его речь криками: "Нобель, Нобель!"

Сторонники президента США Дональда Трампа согласились с тем, что он достоин Нобелевской премии мира за урегулирование ситуации с КНДР. Они даже прервали его выступление в Мичигане.

The crowd in Washington Township, Michigan, chants "Nobel! Nobel!" as President Trump talks North Korea https://t.co/pJhuHcdHYU pic.twitter.com/gRbSgOWhiR — CNN (@CNN) 28 апреля 2018 г.

Он отметил помощь Китая в налаживании отношений с КНДР, назвал Си Цзиньпина другом, а следом спародировал главу КНР, сказав пару фраз с китайским акцентом.

— Мы не играем в игры (с КНДР), — сказал президент США, после чего в зале раздались выкрики: "Нобель, Нобель!"

Трампу пришлось прервать выступление, а позже он поблагодарил сторонников.

Напомним, ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предположил, что президент США заслужит Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове.