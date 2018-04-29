Трамп о рукопожатиях с Макроном: Эмманюэль, нам это нравится

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в американском штате Мичиган пошутил насчёт длительных рукопожатий и объятий со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

— Эмманюэль, нам нравится пожимать друг другу руки, — произнёс Трамп.

Pres. Trump quips about his closeness with French Pres. Macron during his visit: "Emmanuel – we like shaking each other's hand." https://t.co/Pey2CTughN pic.twitter.com/4gmIytgbwk — ABC News Politics (@ABCPolitics) 29 апреля 2018 г.

Таким образом глава Белого дома хотел высмеять материалы ряда СМИ после встречи с президентом Франции. Например, Washington Post опубликовал заметку с заголовком: "Трамп и Макрон не могут перестать трогать друг друга". Издание даже сделало подборку встреч двух лидеров.

На кадрах видны продолжительные рукопожатия и приветственные поцелуи, которыми обмениваются главы государств при встрече.