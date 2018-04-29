Трамп о рукопожатиях с Макроном: Эмманюэль, нам это нравится

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Трамп о рукопожатиях с Макроном: Эмманюэль, нам это нравится

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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в американском штате Мичиган пошутил насчёт длительных рукопожатий и объятий со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

— Эмманюэль, нам нравится пожимать друг другу руки, — произнёс Трамп.

Таким образом глава Белого дома хотел высмеять материалы ряда СМИ после встречи с президентом Франции. Например, Washington Post опубликовал заметку с заголовком: "Трамп и Макрон не могут перестать трогать друг друга". Издание даже сделало подборку встреч двух лидеров.

На кадрах видны продолжительные рукопожатия и приветственные поцелуи, которыми обмениваются главы государств при встрече.

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