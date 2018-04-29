Госсекретарь США рассказал подробности встречи с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал подробности встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась в середине апреля.

— У нас был обширный диалог по самым тяжёлым вопросам, с которыми сталкиваются наши страны, — сказал Помпео в интервью ABC News, добавив, что глава КНДР был хорошо подготовлен к переговорам.

Как отметил Помпео, Ким Чен Ын подтвердил свою готовность к диалогу по ядерному разоружению и разработке плана дальнейших действий. Тем не менее, добавил госсекретарь США, "только время покажет, сможем ли мы реализовать это в жизни".

Ранее Лайф сообщал, что встреча Ким Чен Ына и Майка Помпео состоялась в середине апреля, когда Помпео занимал пост главы ЦРУ. Встреча была проведена в рамках подготовки переговоров между главами США и КНДР, которые, как заявил 28 апреля президент США Дональд Трамп, состоятся в течение ближайших трёх-четырёх недель.