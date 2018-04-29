Президент Филиппин назвал Ким Чен Ына своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал главу КНДР Ким Чен Ына своим кумиром. Он также не исключил встречи с северокорейским лидером, сообщают местные СМИ.

— Его всегда изображали плохим парнем, но одним своим поступком он стал для всех героем дня. Теперь он мой кумир, — сказал Дутерте.

Он также отметил, что при встрече назвал бы лидера КНДР героем: "Я скажу ему: ты герой, ты знаешь, в какой момент нужно напрячь все силы".

А ещё в августе 2017 года Родриго Дутерте жёстко критиковал Ким Чен Ына, называя его дураком и сукиным сыном. Тогда оскорбления прозвучали в связи с испытаниями баллистических ракет КНДР.