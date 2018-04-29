"Ювентус" обыграл "Интер" в матче чемпионата Италии

В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу "Ювентус" вырвал победу у "Интера" — 3:2. Матч прошёл в Милане 18 апреля.
Мячи в ворота "Интера" забили Дуглас Коста (13 минута), Хуан Куадрадо (87) и Гонсало Игуаин (89). В ворота "Ювентуса" попали два мяча — отличился Мауро Икарди (52), а также в свои ворота гол забил Андреа Барцальи (65).
Итоги игры прокомментировал в своём "инстаграме" хорватский полузащитник "Интера" Марсело Брозович.
— Мы отдали всех себя на поле. "Интер" не проиграл. Мы уступили из-за вещей, которые не имеют ничего общего с мастерством футболистов и играющих команд, — написал Брозович.
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