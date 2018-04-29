Американские СМИ рассказали о "зловещей" российской подлодке

Американское издание Popular Mechanics опубликовало материал о российском подводном флоте и, в частности, о "зловещей" субмарине Б-90 "Саров".

Как отмечает издание, "Саров" — испытательная платформа для новой ядерной торпеды "Статус-6" мощностью до 100 мегатонн, которая предназначена для атаки портов и прилегающих к побережью городов.

— "Статус-6" способна уничтожать целые прибрежные районы. Её применение, помимо собственно ядерного взрыва, влечёт за собой цунами, — отмечается в материале.

Б-90 "Саров" — российская дизель-электрическая подводная лодка, единственный корабль проекта 20120. Субмарина была создана на базе корпуса подводки проекта "Сарган" и спущена на воду в 2007 году.