Около 50 авто столкнулось в Мексике из-за тумана

В мексиканском штате Нуэво-Леон столкнулось не менее 50 автомобилей, среди которых множество грузовиков с прицепами. Причиной ДТП стал густой туман, который опустился на трассу между городами Сальтильо и Монтеррей 28 апреля. Об этом сообщает Управление гражданской обороны города Санта-Катарина.‏

В массовой аварии получило травмы не менее 15 человек, некоторых доставили в больницу.

#Entérate Un choque múltiple en la Carretera Saltillo-Monterrey mantiene cerrada la vialidad con dirección a Monterrey. #Vialidad pic.twitter.com/qYEvTLEn9u — elnortelocal (@elnortelocal) 28 апреля 2018 г.

Федеральная полиция сообщила о закрытии шоссе в обоих направлениях, пока туман не рассеется.