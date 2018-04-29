Около 50 авто столкнулось в Мексике из-за тумана

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Около 50 авто столкнулось в Мексике из-за тумана

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В мексиканском штате Нуэво-Леон столкнулось не менее 50 автомобилей, среди которых множество грузовиков с прицепами. Причиной ДТП стал густой туман, который опустился на трассу между городами Сальтильо и Монтеррей 28 апреля. Об этом сообщает Управление гражданской обороны города Санта-Катарина.‏

В массовой аварии получило травмы не менее 15 человек, некоторых доставили в больницу.

Федеральная полиция сообщила о закрытии шоссе в обоих направлениях, пока туман не рассеется.

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