Ким Чен Ын назвал обстоятельства, при которых в ядерном оружии не будет смысла

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что при официальном прекращении войны с США у КНДР не будет повода иметь ядерный арсенал. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну. Также ожидается встреча главы КНДР с лидером США Дональдом Трампом. По словам Трампа, она состоится в течение трёх-четырёх недель.