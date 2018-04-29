Ким Чен Ын назвал обстоятельства, при которых в ядерном оружии не будет смысла

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Ким Чен Ын назвал обстоятельства, при которых в ядерном оружии не будет смысла

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что при официальном прекращении войны с США у КНДР не будет повода иметь ядерный арсенал. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну. Также ожидается встреча главы КНДР с лидером США Дональдом Трампом. По словам Трампа, она состоится в течение трёх-четырёх недель.

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