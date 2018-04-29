"Все рыдали". Солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке самолёта

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"Все рыдали". Солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке самолёта

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Фото: © Instagram/serebro_official

Солистка музыкальной группы Serebro Ольга Серябкина рассказала об аварийной посадке самолёта, на котором она с коллегами летела из России в Черногорию.

— На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолёта, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш: "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками", — написала она в своём "инстаграме".

Певица также заявила, что её самолёт приземлился "по счастливому случаю", а спокойствие ей помог сохранить мужчина, который сидел рядом и утешал своего сына.

— Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя, — подытожила Серябкина.

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