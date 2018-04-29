Американский сенатор считает, что Россия превосходит США в киберпространстве

Американский сенатор Марк Уорнер, состоящий в комитете по разведке, считает, что, несмотря на огромный оборонный бюджет, США уступают России в киберпространстве. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

— У нас есть одобренный бюджет Министерства обороны в 700 млрд долларов, однако мне интересно, покупаем ли мы оборудование ХХ века... У России оборонный бюджет составляет 68 млрд долларов, но она выглядит более внушительно в области дезинформации и в кибертехнологиях, — сообщил сенатор.

Марк Уорнер считает, что власти США не успевают реагировать на развитие информационных технологий.

— Правительство США всё ещё пытается понять технологию 2016 года... а "плохие игроки", скорее всего, будут использовать новые инструменты для вмешательства в выборы в 2018 и 2020 годах, — сказал Уорнер.

Выходом из сложившейся ситуации для США сенатор от Вирджинии назвал регулирование технологической промышленности и строгое исполнение законов о конфиденциальности данных без возможности иностранным субъектам вмешиваться в будущие выборы в США.