Всё ближе к жарким выходным. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

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Всё ближе к жарким выходным. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

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Первый выходной день в Москве выдастся тёплым — воздух прогреется до +18 градусов, однако синоптики не исключают кратковременного дождя.

По данным центра "Фобос", жителей Центральной России из-за антициклона ждёт преимущественно солнечная, сухая и комфортная погода с температурным фоном немного теплее климатической нормы.

Напомним, уже совсем скоро — к 1 мая — до центра России доберётся экстремальная жара. В понедельник, 30 апреля, в регионе установится температура до +27.

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