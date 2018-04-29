В пожаре на химзаводе на Тайване погибло семь человек

В результате возгорания на химическом заводе в городе Таоюань на Тайване погибли пятеро пожарных и два рабочих-мигранта. Огонь вспыхнул в ночь на 29 апреля, сообщает телеканал Focus Taiwan.

Пожарный департамент города сообщил, что семеро пожарных потеряли контакт со своей командой после того, как бросились спасать оказавшихся в огненной ловушке рабочих мигрантов. Двоих из них нашли в тяжёлом состоянии, остальные, как и трудящиеся завода, погибли под завалами разрушенного здания.

Ещё пятеро пожарных пострадали от брызг кислот или щелочных химикатов, хранящихся на заводе. Они были госпитализированы.