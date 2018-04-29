"Я вижу, как радуется Леннон". Йоко Оно похвалила лидеров двух Корей

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"Я вижу, как радуется Леннон". Йоко Оно похвалила лидеров двух Корей

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Йоко Оно. Фото: © twitter.com/Cultura Colectiva‏

Вдова Джона Леннона Йоко Оно прокомментировала встречу лидеров КНДР и Республики Корея, отметив, что переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина положат начало миру во всём мире.

— Я так счастлива, что вы, ребята, сделали это, — обратилась Йоко Оно к лидерам двух Корей. — Я вижу, как мой муж, Джон Леннон, прыгает от радости в космосе. Я надеюсь, что это положит начало сотрудничеству всех стран.

Она выразила уверенность, что в скором времени мир станет таким, о каком мечтали её муж и она сама.

Напомним, 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну.

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