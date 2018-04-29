"Я вижу, как радуется Леннон". Йоко Оно похвалила лидеров двух Корей

Вдова Джона Леннона Йоко Оно прокомментировала встречу лидеров КНДР и Республики Корея, отметив, что переговоры Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина положат начало миру во всём мире.
— Я так счастлива, что вы, ребята, сделали это, — обратилась Йоко Оно к лидерам двух Корей. — Я вижу, как мой муж, Джон Леннон, прыгает от радости в космосе. Я надеюсь, что это положит начало сотрудничеству всех стран.
One world one people.— Yoko Ono (@yokoono) 28 апреля 2018 г.
I hope this will be a start in what my husband and I believed in.
I’m sure it will happen soon.
Peace is power!
I love you,
Yoko Ono Lennon
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Она выразила уверенность, что в скором времени мир станет таким, о каком мечтали её муж и она сама.
Напомним, 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Лидеры двух стран подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну.
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