Лидер оппозиции Армении обсудил с президентом ситуацию в стране

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Лидер оппозиции Армении обсудил с президентом ситуацию в стране

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Никол Пашинян. Фото: ©РИА Новости/Асатур Есаянц

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с президентом страны Арменом Саркисяном.

— Провёл встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Обсудили развитие внутриполитической ситуации и возможные пути решения проблем, — написал Пашинян в "Фейсбуке".

Напомним, протесты в Армении начались 13 апреля, их участники добились отставки с поста премьера Сержа Саргсяна. Теперь оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа" — Никола Пашиняна. Выборы премьер-министра назначены на 1 мая. В воскресенье, 29 апреля, Пашинян пообещал возобновление демонстраций.

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