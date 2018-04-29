Лидер оппозиции Армении обсудил с президентом ситуацию в стране

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян встретился с президентом страны Арменом Саркисяном.
— Провёл встречу с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Обсудили развитие внутриполитической ситуации и возможные пути решения проблем, — написал Пашинян в "Фейсбуке".
Напомним, протесты в Армении начались 13 апреля, их участники добились отставки с поста премьера Сержа Саргсяна. Теперь оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа" — Никола Пашиняна. Выборы премьер-министра назначены на 1 мая. В воскресенье, 29 апреля, Пашинян пообещал возобновление демонстраций.
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