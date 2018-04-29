Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с Японией в любое время

Северная Корея готова начать диалог Японией в любое время. Об этом во время межкорейского саммита заявил Ким Чен Ын, а его позицию японскому премьеру Синдзо Абэ во время телефонного разговора передал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Руководитель Республики Корея также сообщил о готовности "стать мостом между КНДР и Японией".

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, лидеры двух стран договорились прекратить войну. Подписанная ими декларация вызвала осторожную, но оптимистическую реакцию мировых лидеров. Президент США заявил, что лишь время покажет, насколько серьёзны намерения Ким Чен Ына, но, по мнению Трампа, северокорейский лидер не "играет".