В Екатеринбурге в колодце нашли тело пропавшего мальчика

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В Екатеринбурге в колодце нашли тело пропавшего мальчика

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Фото: © flickr.com/Joe Shlabotnik

Десятилетнего мальчика, который вышел из дома на прогулку и пропал, нашли мёртвым в открытом сливном колодце. Трагедия произошла 28 апреля в посёлке Садовом в Екатеринбургском городском округе, сообщает региональное СУ СКР.

Признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено, проводится судмедэкспертиза. Следователи допросили родителей погибшего мальчика и жителей посёлка. Также осмотрен сам колодец и дом мальчика.

Сейчас правоохранители выясняют, кто из должностных лиц ответственен за содержание колодца в безопасном для граждан состоянии. По факту гибели мальчика возбудили дело по статье 293 ч.2 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

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