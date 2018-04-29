В Удмуртии опрокинулся автобус с 39 туристами

Автобус, перевозивший 39 туристов из Свердловской области, опрокинулся в Удмуртии в ночь на воскресенье. В салоне также находились семь детей. К счастью, обошлось без жертв. Два человека получили травмы.

Туристы направлялись в Казань на экскурсию. О ДТП сообщил начальник первого отделения начальник УГИБДД по республике Вениамин Вычужанин.

— В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены два человека. В салоне автобуса находилось 39 человек, в их числе семь детей, —сообщил он.