В Башкирии ураган сорвал крыши домов, детского сада и молочной фермы

В МЧС сообщили, что работы по восстановлению будут проводиться при ослаблении ветра.

В Башкирии 28 апреля ураганный ветер снёс крыши девяти жилых домов, а также детского сада и молочной фермы. Как сообщили в региональном подразделении МЧС, информация о повреждениях начала поступать с 18:30 по местному времени (16:30 мск).

Так, в селе Бижбуляк ветер частично повредил крышу детского сада, в деревне Ермекеево — кровли девяти жилых домов, в селе Елбулак-Матвеевка — здания молочно-товарной фермы.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших в результате инцидентов нет. Работы по восстановлению будут проводиться при ослаблении ветра.

Сегодня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями и очень сильный западный ветер с порывами до 26 метров в секунду. На севере республики ожидается сильный дождь.