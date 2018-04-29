Почти лето! Солнце и до +18 градусов ожидается сегодня в Москве

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Почти лето! Солнце и до +18 градусов ожидается сегодня в Москве

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Солнечная погода без осадков и с температурой воздуха до плюс 18 градусов прогнозируется в Москве в воскресенье, сообщили в погодном центре "Фобос".

— В Москве в воскресенье установится солнечная, сухая и комфортная погода с температурным фоном немного теплее климатической нормы, — цитирует РИА "Новости" собеседника в центре.

Воздух в Москве днём прогреется до плюс 16–18 градусов, по области — до 14–19 градусов. Ветер ожидается слабый юго-западный — от 2 до 7 метров в секунду.

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