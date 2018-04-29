"Стал моим кумиром". Дутерте восхитился Ким Чен Ыном после межкорейского саммита

Президент Филиппин не исключил и возможность того, что северокорейский лидер также рассматривает его как друга.

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил слова восхищения в адрес лидера КНДР после межкорейского форума, в рамках которого Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ. Как сообщает местный информационный портал Rappler, филиппинский лидер назвал Ким Чен Ына "героем дня".

— Знаете что, он стал моим кумиром, — сказал Дутерте по прибытии из Сингапура, поприветствовав также обязательство КНДР продолжить денуклеаризацию.

Кроме того, президент Филиппин выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном, чтобы "поздравить его". Он не исключил и возможность того, что северокорейский лидер также рассматривает его как друга.

Напомним, 27 апреля состоялся первый за десять лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Как ранее писал Лайф, Ким Чен Ын также заявил о готовности к диалогу с Японией в любое время.