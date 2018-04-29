На Украине заявили, что дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армии

Как отмечает украинский историк, дивизию обучали год прежде, чем отправить в бой, а новобранцев Красной армии "бросали в мясорубку сразу".

Воевавшая на стороне нацистской Германии дивизия СС "Галичина" была лучше, чем Красная армия. Такое заявление сделал глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович.

По его словам, дивизию обучали год прежде, чем отправить в бой, а новобранцев Красной армии "бросали в мясорубку сразу".

— Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Вятрович добавил, что в немецкой и советской армиях во времена Второй мировой войны украинцы "воспринимались как пушечное мясо".

Добавим, что дивизия СС "Галичина" была создана в 1943 году на Западной Украине с разрешения оккупационных властей Германии. Год спустя, в 1944 году, Красная армия разгромила это соединение вблизи города Броды.