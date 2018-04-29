В Азовском море усилят контроль за рыбаками из-за массовой гибели дельфинов

Отмечается, что с начала 2018 года к берегам Крыма прибило уже более 70 погибших млекопитающих.

За рыбаками, ведущими промысел в Азовском море, усилят контроль в связи с участившимися случаями гибели в их сетях дельфинов. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму.

— Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, — говорится в сообщении.

Правоохранители предупреждают, что намерены наблюдать и за рыбаками сопредельного государства, промышляющими в зоне ответственности береговой охраны службы. Особое внимание пограничники уделят соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющемся внутренними водами России и Украины.

По данным ведомства, с начала 2018 года к берегам Крыма прибило уже более 70 погибших дельфинов, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины. Большинство из них погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. Отмечается, что факты указывают на браконьерский промысел.