В России насчитали более 4 миллионов машин с правым рулём

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В России насчитали более 4 миллионов машин с правым рулём

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Фото: © Flickr/silverdss

Сообщается, что меньше всего их зафиксировано среди грузовой техники и автобусов.

Порядка 4,13 миллиона автомобилей с правым рулём ездят по территории России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Большая часть, как отмечают эксперты, приходится на легковые автомобили. Таких 3,47 миллиона единиц. В сегменте коммерческих автомобилей их насчитывается 536,6 тысячи.

Среди грузовой техники лишь 121,8 экземпляра имеют правый руль. Меньше всего праворульных насчитывается в сегменте автобусов — 2,8 тысячи штук.

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