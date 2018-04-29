В России насчитали более 4 миллионов машин с правым рулём

Порядка 4,13 миллиона автомобилей с правым рулём ездят по территории России. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Большая часть, как отмечают эксперты, приходится на легковые автомобили. Таких 3,47 миллиона единиц. В сегменте коммерческих автомобилей их насчитывается 536,6 тысячи.
Среди грузовой техники лишь 121,8 экземпляра имеют правый руль. Меньше всего праворульных насчитывается в сегменте автобусов — 2,8 тысячи штук.
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